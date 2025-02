Fischi e buuu per Taylor Swift al Super Bowl e Donald Trump se la ride. "L'unica ad aver avuto una serata più difficile dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata cacciata dai fischi dello stadio. Il Maga non perdona!", scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Truth. Trump ha assistito alla finale NFL che i Philadelphia Eagles hanno vinto contro i Kansas City Chiefs, nei quali milita Travis Kelce, compagno della pop star. Taylor Swift nella campagna elettorale dello scorso anno si è schierata a favore della candidata democratica Kamala Harris.

Taylor Swift got showed on the big screen and got booed aggressively.



She asks: "What's going on?"pic.twitter.com/1CSLjNanmK