L'esercito cinese ha annunciato oggi di aver condotto "esercitazioni a fuoco vivo a lungo raggio" e simulato "attacchi a porti chiave e strutture energetiche" durante manovre militari su larga scala intorno a Taiwan. A dichiararlo è stato Shi Yi, portavoce del Comando del teatro orientale dell'esercito cinese, in un comunicato.

Washington ha accusato la Cina di "mettere in pericolo" la sicurezza regionale. "Ancora una volta, le attività militari aggressive della Cina e la sua retorica nei confronti di Taiwan non fanno altro che esacerbare le tensioni e mettere in pericolo la sicurezza regionale e la prosperità globale", il Dipartimento di Stato americano in un comunicato.