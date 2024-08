Telegram: Durov trasferito a Palazzo giustizia Parigi

Pavel Durov è stato trasferito al Palazzo di giustizia di Parigi in vista di una possibile messa in stato di accusa, si legge sul sito di Le Parisien. Il trasferimento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Fermato sabato al suo arrivo all'aeroporto di Le Bourget, vicino a Parigi, da Baku, il fondatore di Telegram è coinvolto in una inchiesta per cui sono stati formalizzati 12 capi di accusa relativi a complicità in crimini come condivisione di materiale pornografico su minori o traffico di stupefacenti. Il fermo, prorogato fino a oggi, è terminato, si legge inoltre sul sito di France 24.