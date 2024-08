Il ceo di Telegram è finito in manette sabato sera all'arrivo all'aeroporto di Le Bourget con il suo jet privato. Con lui c'era la ragazza misteriosa identificata come Julia Vavilova

Il ceo di Telegram Pavel Durov, arrestato sabato sera all'arrivo all'aeroporto di Le Bourget con il suo jet privato, era accompagnato da una ragazza misteriosa identificata come Julia Vavilova. Un'affascinante investitrice russa in criptovalute - scrive il Daily Mail - che si ritiene possa essere dietro il suo arresto. Vavilova, che sarebbe la fidanzata di Durov, è anche una streamer che trascorre la maggior parte della sua vita a Dubai. Attiva sulle piattaforme media, tra cui Instagram, si descrive come una gamer interessata a "giochi, criptovalute e lingue".

Le foto con Durov

In seguito all'arresto del miliardario russo-francese, sono emerse diverse foto di una ragazza che sembra essere Vavilova, mentre fa colazione con Durov e i suoi colleghi a Baku, la capitale dell'Azerbaigian, prima di volare a Parigi. La stessa donna è stata immortalata seduta accanto a Durov nell'elegante ristorante Shore House Baku di proprietà di Emin Agalarov, un cantante russo e figlio del magnate Aras Agalarov, amico di Donald Trump. Si ritiene inoltre che la coppia sia stata insieme in un poligono di tiro in Azerbaigian prima di partire per Parigi. Di Vavilova non si hanno più notizie da quando Durov è stato arrestato sui gradini del suo jet privato Embraer Legacy 600.

Le ipotesi sui social

Sui social sono circolate ricostruzioni di fantasia sulla ragazza dopo l'arresto del ceo di Telegram. Un'ipotesi ha suggerito che Vavilova sia un'agente del Mossad e che abbia svolto il ruolo di 'esca' per favorire la sua cattura. Altre teorie indicano che lei stessa fosse sotto sorveglianza del Mossad e che i suoi frequenti post sui social media che la mostravano negli stessi luoghi di Durov abbiano portato all'arresto del miliardario.