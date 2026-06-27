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Forte terremoto in Afghanistan, magnitudo 6.1: scosse avvertite anche in Pakistan

Il sisma ha colpito le province dell'est, in particolare quelle di Khost e Nangarhar

Sismografo - (Fotogramma/Ipa)
Sismografo - (Fotogramma/Ipa)
27 giugno 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito oggi sabato 27 giugno l'Afghanistan. L'epicentro, rende noto lo Usgs (U.S. Geological Survey), è stato registrato nel nordest del Paese a una profondità di oltre 208 chilometri. Il sisma ha colpito le province dell'est dell'Afghanistan, in particolare quelle di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite da giornalisti dell'agenzia Afp a Kabul e anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan.

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terremoto oggi terremoto afghanistan terremoto afghanistan oggi afghanistan terremoto
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