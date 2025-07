Il fortissimo terremoto in Kamchatka non ha fermato i chirurghi in sala operatoria. Le immagini mostrano i medici che proteggono il paziente tenendo fermo il lettino operatorio mentre è in atto il sisma di magnitudo 8.8 che ha fatto scattare l'allerta tsunami in diversi Paesi, dal Giappone alle Hawaii al Perù.

Doctors remained calm during the 8.8 earthquake in #Kamchatka

They continued operating and stayed with the patient until the end.



According to the Ministry of Health, the patient who underwent surgery is doing well.