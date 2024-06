Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato nella regione di Arequipa, in Perù. Lo riferisce la Rpp. Il sisma è stato registrato alle 9.47 ora locale a 41 chilometri a sudovest di Chala, a una profondità di 25 chilometri, secondo l'Istituto geofisico del Perù. Al momento non ci sono notizie di vittime o danni. L'epicentro del terremoto è stato registrato nell'Oceano. Secondo l'Istituto della protezione civile peruviana, la scossa è stata avvertita anche nella capitale Lima. Non è stata emessa l'allerta tsunami.