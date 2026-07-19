L'epicentro, a una profondità di 62,8 km nel centro del Paese
Un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso oggi il Perù centrale alle 2.24 di stamane, secondo quanto comunicato dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze. L'epicentro, a una profondità di 62,8 km, è stato inizialmente localizzato a 12,05 gradi di latitudine sud e 75,15 gradi di longitudine ovest. Sono almeno cinque le vittime del sisma che colpito la provincia di Chupaca, nella regione di Junín, riferiscono i media locali, precisando che la scossa ha provocato crolli e gravi danni in diverse aree.