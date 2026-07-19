Un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso oggi il Perù centrale alle 2.24 di stamane, secondo quanto comunicato dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze. L'epicentro, a una profondità di 62,8 km, è stato inizialmente localizzato a 12,05 gradi di latitudine sud e 75,15 gradi di longitudine ovest. Sono almeno cinque le vittime del sisma che colpito la provincia di Chupaca, nella regione di Junín, riferiscono i media locali, precisando che la scossa ha provocato crolli e gravi danni in diverse aree.