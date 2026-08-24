Problemi per la Tesla... in Cina. L'azienda di Elon Musk deve fare i conti un inaspettato numero di 'richiami' da parte del governo cinese a causa delle sue maniglie minimaliste. I design minimalisti tipici delle auto elettriche si stanno scontrando infatti con problemi di sicurezza che hanno portato la Cina a 'etichettare' circa 4 milioni di veicoli.

Le maniglie sono considerate difficili da individuare, e quindi da aprire. Un problema che non riguarda soltanto Tesla, ma anche le case automobilistiche cinesi XPeng, Xiaomi e Geely. I veicoli richiamati presenteranno un'etichetta all'interno della portiera e riceveranno un aggiornamento software che permetteranno di abbassare automaticamente i finestrini dell'auto in caso di incidente.

A far partire l'iniziativa del governo cinese due incidenti mortali che hanno riguardato due auto elettriche targate Xiaomi, causati da guasti all'impianto elettrico, che avrebbero impedito l'apertura delle portiere. Con un comunicato ufficiale, Tesla ha già fatto sapere di aver richiamato alcuni veicoli dei modelli 3, Y, S e X proprio a causa delle maniglie "difficili da identificare e azionare perché il loro colore è simile a quello delle finiture interne".

"In situazioni estreme, come una grave collisione che provoca il guasto del sistema a bassa tensione del veicolo, ciò potrebbe impedire agli occupanti di aprire rapidamente le portiere per mettersi in salvo e ostacolare le operazioni di soccorso da parte di chi si trova all'esterno del veicolo, rappresentando un pericolo per la sicurezza", si legge nel documento. Non è chiaro, in ogni caso, se le contromisure applicate dalle aziende riguarderanno soltanto la produzione di veicoli in Cina o anche nel resto del mondo.

Secondo Tu Le, fondatore della società di consulenza Sino Auto Insights, contattato dalla Bbc, l'utilizzo di maniglie a scomparsa ha avuto un'impennata dopo che i marchi cinesi si sono affrettati a copiare l'aspetto elegante della berlina Tesla Model S a partire dal 2014. Secondo lui però l'utilizzo di etichette di avvertimento e un aggiornamento del software rappresentano più un "palliativo" che una soluzione duratura al problema.

Lo scorso febbraio le autorità cinesi avevano annunciato il divieto delle maniglie a scomparsa per le portiere delle automobili. Secondo le nuove norme, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, le auto potranno essere vendute in Cina solo se dotate di un sistema di apertura meccanica sia all'interno che all'esterno delle portiere.

Il 'problema' è stato posto anche negli Stati Uniti. Le maniglie delle portiere delle Tesla sono state oggetto di un'indagine da parte delle autorità di sicurezza statunitensi, in seguito a segnalazioni di malfunzionamenti improvvisi che avrebbero lasciato i bambini intrappolati all'interno delle auto. Nel mese di luglio, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha proposto quindi la creazione di un nuovo standard di sicurezza formale per tutte le case automobilistiche.