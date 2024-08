Una turista russo che avrebbe tentato di violentare una mucca è stato trafitto dall'animale e ha dovuto essere salvato dalla polizia, che poi lo ha arrestato per comportamento inappropriato nei confronti degli animali. E' successo in Thailandia, riferisce il Mail Online che spiega come l'uomo, identificato nel 26enne Evgenii Kuvshinov, si sia spogliato e si sia avvicinato furtivamente a un toro maschio, prima di rivolgere la sua attenzione a una femmina legata a una recinzione di legno in un campo a Surat Than.

Alcuni testimoni hanno riferito che il turista ha cercato di montare la mucca, ma questa ha reagito violentemente, immobilizzandolo a terra e incornandolo. Gli abitanti del posto, spettando che il russo stesse tramando qualcosa di poco buono quando lo avevano visto aggirarsi nudo, avevano già chiamato la polizia. Hanno anche sentito le sue grida di aiuto mentre veniva attaccato e si sono messi accanto a lui in attesa dell'arrivo degli ufficiali. Giunti sul posto, la polizia e i paramedici hanno portato via il russo su una barella.

Un paramedico della Fondazione Ban Na Doem che ha curato Kuvshinov ha rivelato che è stata trovata della cannabis nella sua auto, quindi forse era sotto effetto della droga. Il modo in cui lo abbiamo trovato, le sue azioni suggeriscono che stava cercando di fare sesso con la mucca", ha detto. Il tenente di polizia Thongchai ha aggiunto: "Quando siamo arrivati sulla scena, il sospettato era stato attaccato dalla mucca. I testimoni hanno detto che prima si era avvicinato a una mucca maschio, poi alla femmina e aveva cercato di salirle sopra. È possibile che stesse cercando di fare sesso con la mucca, ma non possiamo dirlo con certezza. Continuava a camminare e a parlare russo senza alcun significato. Non aveva odore di alcol. Nella sua macchina c'erano marijuana e il suo passaporto fatto a pezzi. Lo abbiamo mandato in ospedale perché era ferito, ma in ospedale è impazzito e i dottori non lo hanno voluto ricoverare. Adesso aspettiamo che la polizia turistica e la polizia dell'immigrazione se ne occupino, poi potremo condurre le indagini".