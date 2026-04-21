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Paura alla corrida di Siviglia, il toro lo incorna nel gluteo: grave Morante de la Puebla

E' stato sottoposto a un intervento chirurgico

José Antonio Morante, repertorio (Fotogramma/Ipa)
José Antonio Morante, repertorio (Fotogramma/Ipa)
21 aprile 2026 | 18.32
Redazione Adnkronos
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Attimi di terrore alla corrida di Siviglia. Ieri un toro ha incornato nel gluteo sinistro José Antonio Morante de la Puebla nell'arena di La Maestranza come riporta El Pais. Il torero di 46 anni, ricoverato d'urgenza per una ferita profonda 10 centimetri con il retto perforato, è stato operato. "È stato un dolore fortissimo" ha detto a El Pais poche ore dopo essere uscito dalla terapia intensiva. "Il toro era in mezzo all'arena, sono andato verso di lui, ma mi ha travolto: è stato l'incidente peggiore della mia vita". Le sue condizioni sono stabili anche se ancora gravi.

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corrida toro incidente
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