Trump accoglie Orban alla Casa Bianca: "Incontro con Putin? C'è sempre una possibilità"

Il presidente americano sull'eventualità di un'esenzione dalle sanzioni per il petrolio russo per l'Ungheria: "Stiamo valutando"

Donald Trump e Viktor Orban alla Casa Bianca (Afp)
Donald Trump e Viktor Orban alla Casa Bianca (Afp)
07 novembre 2025 | 19.23
Redazione Adnkronos
Il presidente americano Donald Trump ha accolto oggi, venerdì 7 novembre, alla Casa Bianca l'omologo ungherese Viktor Orban, prima del pranzo bilaterale. Interrogato dai giornalisti presenti sulla possibilità di un incontro a Budapest con Vladimir Putin, ha risposto: "C'è sempre una possibilità". Poi, indicando Orban, ha detto alle telecamere: "È un grande leader".

Quanto all'eventualità di esenzioni sulle sanzioni sul petrolio russo, richieste da Orban, Trump risponde: "Stiamo esaminando la questione, per l'Ungheria è difficile avere gas e petrolio da altre parti, non hanno il vantaggio di avere lo sbocco al mare e ai porti".

