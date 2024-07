"Mi sembrava la più grande zanzara del mondo. Era un proiettile". Donald Trump descrive così l'attentato subìto sabato nel comizio di Butler, in Pennsylvania. L'ex presidente si confida con Robert F. Kennedy Jr, candidato indipendente alle elezioni presidenziali di novembre 2024. C'è però un dettaglio: la telefonata tra Trump e Kennedy viene registrata dall'esponente della 'dinastia' e diffusa con un video.

NEW: Robert F. Kennedy Jr. apologizes after footage was released of his conversation with Donald Trump.



In the footage, Trump described how the bullet felt ripping through his ear and talked about his call with Biden.



“I just turned my head to show the chart And something… pic.twitter.com/jRugGele22