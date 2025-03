Donald Trump si prende un colpo di microfono in faccia. Il presidente degli Stati Uniti, prima di decollare dalla base di Andrews per volare in Florida, si ferma per rispondere alle domande dei cronisti sulla pista. Una giornalista, mentre Trump ascolta una domanda su Gaza, perde apparentemente il controllo del microfono che finisce dritto sul volto del presidente.

A reporter just shoved a microphone into Trump's face.



"She just became a big story tonight... did you see that?" pic.twitter.com/CGw61TjseW — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) March 14, 2025

Trump, sorpreso, incassa: prima si guarda attorno perplesso, poi 'fulmina' la giornalista. "E' appena diventata una grossa notizia stasera", dice rivolgendosi alla giornalista.

La scena ricorda per certi versi l'episodio che vide protagonista Silvio Berlusconi a Catania nel 1996. Il leader di Forza Italia, assediato dai giornalisti, venne colpito da un microfono: "Cribbio, nei denti me l'ha dato!", esplose il Cavaliere.