Donald Trump attacca l'Unione Europea, ma il telefono squilla. Il presidente degli Stati Uniti riprende il filo del discorso e... un'altra telefonata. Nello Studio Ovale, le risposte di Trump ai giornalisti vengono interrotte da uno smartphone che squilla. Sorpresa, è proprio quello del presidente, che corre ai ripari tra le risate dei presenti.

😂 LMAO! 2 congressmen call Trump in a row during his executive order press conference in the Oval.



"Oh, it's a phone call. Do you mind? Hello? OK, it's only a congressman. *Puts phone down*"



*Rings again*



"Wow. It's a different congressman. They're all congratulating us." pic.twitter.com/T99dCJR5mu