"I media non capiscono una battuta. I cattolici l'hanno apprezzata". Donald Trump non si pente di aver pubblicato la foto che lo ritrae vestito da Papa. L'immagine, generata con l'intelligenza artificiale, è stata pubblicata anche dal profilo ufficiale della Casa Bianca e ha suscitato polemiche.

"Io non ho niente a che fare con la foto, qualcuno l'ha fatta magari con l'intelligenza artificiale. Non l'ho fatta io, l'ho vista l'altra sera", dice Trump alla Casa Bianca rispondendo alle domande dei media. "Mia moglie pensava che fosse carina. Se fossi stato Papa, non avrei potuto sposarmi. Per quanto ne so, i Papi non si sposano", dice Trump. C'è chi chiede se la pubblicazione sul profilo della Casa Bianca sia stata inopportuna: "Qualcuno l'ha pubblicata per divertirsi, è tutto a posto".