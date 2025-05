"Sei un cretino". Donald Trump perde le staffe nello Studio Ovale della Casa Bianca durante l'incontro con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Il presidente degli Stati Uniti nell'incontro si sofferma sulle violenze che in Sudafrica colpiscono i 'farmers' bianchi. Tra le domande dei giornalisti presenti, spicca quella di un cronista della Nbc che prova a sollevare il tema del Boeing donato dal Qatar agli Usa. L'aereo è destinato a diventare il nuovo Air Force One.

Trump: If the news wasn’t fake like NBC.. like this jerk that we have here pic.twitter.com/LomUoejFm2