Donald Trump si celebra come giocatore di golf e pubblica gli 'highlights' della sua missione a Turnberry, nel resort che possiede in Scozia e che negli ultimi giorni è diventato sede degli incontri con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Keir Starmer, premier britannico. Sul proprio profilo Truth, Trump pubblica una carrellata di colpi giocati sul 'suo' campo: swing e putt sono spesso accompagnati dai complimenti di giocatori e collaboratori che incitano il presidente a forza di 'great shot'. Il collage di video si chiude con un accenno di balletto del numero 1 della Casa Bianca: il putt è perfetto, la palla finisce in buca e il presidente americano festeggia.