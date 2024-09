"Kamala Harris vuole operazioni di cambio di sesso per i migranti che sono in carcere". Donald Trump parla di immigrazione e attacca la vicepresidente degli Stati Uniti a meno di 40 giorni dalle elezioni per la Casa Bianca. "Pensateci: operazioni per il cambio di sesso per persone in prigione dopo essere entrate irregolarmente nel paese. E lei ha detto 'ok, lo faremo'. L'unico modo per rendere sicuro il nostro confine è licenziare Kamala Harris a novembre", dice Trump in una conferenza alla Trump Tower a New York.

"Abbiamo il peggior confine del mondo, è peggiorato di 25 volte rispetto al 2016. La gente di questo paese vuole che vengano sbattuti fuori gli assassini e i trafficanti di droga, vogliono che venga sbattuto fuori chi fa del male", aggiunge il candidato repubblicano, pronto a dichiarare guerra alle 'sanctuary city', le città che non . "Fermerò gli ingressi illegali dal primo giorno del mio mandato. Dirò al Messico di riprendersi queste persone e lo faranno... Blinderemo il confine e daremo inizio alla più grande deportazione della storia del nostro paese".