Due settimane. Tanto aspetterà Donald Trump prima di prendere una decisione sull'eventuale intervento degli Stati Uniti nella guerra tra Israele e Iran. La deadline fissata dal presidente americano, a quanto pare, non è un inedito nella carriera di Trump. I social non perdonano e spunta su X un collage - con video della Cnn e di altre emittenti americane - per dimostrare che il presidente, spesso a prescindere dall'argomento, indichi le ''two weeks'' come scadenza costante: cosa farà l'Ucraina? "Lo saprete in due settimane". Putin vuole davvero la pace? "Ve lo dirò in due settimane". Gli Usa attaccheranno l'Iran? "La decisione in due settimane".