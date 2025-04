Decine di cartelli in stile "foto segnaletica" con i volti di migranti arrestati e l'elenco dei crimini a loro attribuiti sono apparsi in mattinata sul prato della Casa Bianca. I manifesti, recanti la scritta "Arrested" ("arrestato") e il logo ufficiale della Casa Bianca, elencano accuse gravi come omicidi di primo grado, abusi sessuali su minori, rapimenti, stupri e traffico di fentanyl.

White House lines driveway with violent illegal aliens' mugshots as Trump touts illegal immigration win ahead of 100th day. Watch the early morning press conference at 8:30am at the link below. pic.twitter.com/0sPMMxsMvo