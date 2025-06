L'inquilino della Casa Bianca all'Nbc news bolla come "notizia vecchia" il suo coinvolgimento nei file relativi a Epstein. Il rapporto con Mr X? Nessuna intenzione di ricucire, "non puoi mancare di rispetto alla presidenza"

Non si placa la querelle tra Donald Trump ed Elon Musk. Il presidente degli Stati Uniti, in un'intervista all'Nbc, ha minacciato "conseguenze molto gravi" per il miliardario sudafricano se dovesse finanziare i candidati democratici che corrono contro i repubblicani sullo sfondo della lite nata intorno alla legge di bilancio. "Se lo facesse, ne pagherebbe conseguenze molto gravi", ha scandito Trump.

Il presidente ha bollato poi come "old news" ("notizia vecchia") il suo presunto coinvolgimento nei file relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere che si è suicidato nel 2019 nel carcere newyorkese dove era rinchiuso con l'accusa di aver sfruttato sessualmente decine di minorenni. L'accusa era arrivata direttamente da Musk che da giorni scrive su X post accusatori nei confronti del presidente americano.

"Questa si chiama ‘notizia vecchia’, è una notizia vecchia, di cui si parla da anni - ha detto Trump - Anche l'avvocato di Epstein ha detto che io non c'entro nulla. È una notizia vecchia".

Quanto alla possibilità di ricucire i rapporti con Musk, Trump ha ribadito di non averne alcuna intenzione. "Ha fatto una cosa molto brutta, è stato molto irrispettoso. Non puoi mancare di rispetto alla presidenza", ha detto.