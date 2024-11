Poche ore dopo la rinuncia di Matt Gaetz alla carica di ministro della Giustizia, Donald Trump ha chiamato l'ex procuratrice generale della Florida, Pam Bondi, a dirigere l'agenzia di polizia più importante della nazione.

Trump ha fatto l'annuncio della nomina in un post sui social media giovedì sera. “Sono orgoglioso di annunciare l'ex procuratore generale del grande Stato della Florida, Pam Bondi, come nostro prossimo procuratore generale degli Stati Uniti. Pam è stata procuratore per quasi 20 anni, dove è stata molto dura con i criminali violenti”, ha dichiarato, sottolineando che "per troppo tempo, il Dipartimento di Giustizia è stato usato come arma contro di me e altri repubblicani - ora non più”. “Pam riorienterà il Dipartimento di Giustizia verso il suo scopo di combattere il crimine e rendere l'America di nuovo sicura. Conosco Pam da molti anni - è intelligente e tenace, ed è una combattente 'America First', che farà un ottimo lavoro come Procuratore Generale!”.

Se Bondi dovesse essere confermata dal Senato nei prossimi mesi, sarebbe una ricompensa per gli anni di fedeltà a Trump, iniziata durante la campagna elettorale del 2016, quando è diventata una schietta ma feroce difensore della sua candidatura.

Ha anche contribuito alla difesa legale di Trump durante il suo primo processo di impeachment, ha sostenuto a pappagallo che le elezioni del 2020 erano state rubate e ha continuato a lavorare come surrogato durante la campagna del 2024, quando ha assistito al processo penale di Trump a New York.