"E lui chi è? Il mio amico". Donald Trump tra battute e sorrisi, Vladimir Putin in silenzio. L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo è andato in scena a Shenzhen, in Cina, prima del trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping. Un faccia a faccia di circa 40 minuti, con la guerra in Ucraina come tema centrale ma "senza dichiarazioni particolari", secondo Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo per la politica estera. L'agenzia Tass riferisce che i due leader hanno espresso la volontà di arrivare ad una soluzione pacifica del conflitto tra Mosca e Kiev.

"Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni, ci conosciamo da molto tempo e penso che da questo incontro possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che ne possa essere l'inizio", ha detto Trump, davanti a fotografi e operatori, prima dell'inizio dell'incontro. Putin, sorridente, è rimasto in silenzio: nessuna dichiarazione dopo la stretta di mano.

E' stato Ushakov, per il Cremlino, a fare il punto dopo l'incontro. Putin, ha detto il consigliere, è uscito con un "ottimo umore" dal faccia a faccia. "La questione dell'Ucraina, si può dire, è stata il tema principale dell'incontro tra Putin e Trump. L'incontro è stato preparatorio rispetto al vertice a tre con Xi Jinping. La delegazione russa ha conosciuto il nuovo capo dello staff della Casa Bianca, Stephen Miller". Kirill Dmitriev, Ceo del fondo russo per gli investimenti e rappresentante speciale del presidente, ha dichiarato a Vesti che Putin e Trump sono orientati verso una soluzione pacifica del conflitto ucraino.