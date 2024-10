Donald Trump nel 2020 inviò segretamente a Vladimir Putin test per il covid, per suo uso personale. Lo svela Bob Woodward nel nuovo libro 'War' in uscita il 15 di questo mese, secondo quanto anticipa il Washington Post, ricordando che allora i test negli Stati Uniti erano merce scarsa. Era stato Putin, terrorizzato dal covid, a raccomandare a Trump di non pubblicizzare la spedizione. "Non voglio che tu lo dica a nessuno altrimenti la gente si arrabbierà con te, non con me", avrebbe detto Putin a Trump.

Da allora, la relazione personale fra i due è rimasta in vita. All'inizio del 2024, l'ex presidente americano, ora candidato alle elezioni del prossimo novembre, ha mandato via un collaboratore dal suo ufficio nella residenza di Mar-a-Lago, per poter parlare al telefono in privato con il leader russo. Sempre secondo la stessa fonte, il consigliere di Trump, l'ex presidente avrebbe parlato con Putin sette volte da quanto ha lasciato la Casa Bianca all'inizio del 2021.

Woodward: "Trump peggio di Nixon"

Woodward conclude che Trump è un esponente politico peggiore di Richard Nixon, costretto a dimettersi in seguito allo scandalo delle registrazioni del Watergate portate alla luce dall'inchiesta di Woodward insieme al collega Carl Bernstein. "Trump è stato il presidente più impulsivo e spericolato della storia americana e dimostra lo stesso carattere come candidato presidente nel 2024", denuncia Woodward. La Russia aveva cercato di influenzare l'esito delle elezioni del 2016, in favore di Donald Trump, come aveva dimostrato l'inchiesta della Commissione intelligence del Senato nel 2020.