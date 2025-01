Donald Trump ribadisce di aver avuto "un'esperienza molto positiva con TikTok", mentre si aspetta la decisione della Corte Suprema della legge che potrebbe mettere al bando la popolare piattaforma il 19 gennaio, alla vigilia del ritorno del tycoon alla Casa Bianca. "Abbiamo vinto il voto dei giovani, e un grande credito va a TikTok, quindi non mi oppongo" alla piattaforma, ha detto il presidente eletto intervistato da Newsmax. Alla domanda su cosa farà se la società cinese ByteDance non venderà la piattaforma come previsto dalla legge, Trump ha risposto: "Veramente devo aspettare quello che succede alla Corte Suprema perché nessuno sa quello che possono fare e chi può farlo fino a quando non avremo la sentenza".

"La sentenza arriverà presto, ma io ho avuto una buona esperienza con TikTok", ha ribadito Trump che nelle scorse settimane ha presentato una mozione distinta alla Corte chiedendo di rinviare la scadenza del 19 gennaio in modo dare tempo al nuovo presidente di negoziare un accordo che permetta di "salvare" la piattaforma. "Solo il presidente Trump possiede la sapiente esperienza di negoziati, il mandato elettorale e la volontà politica di negoziare una soluzione che salvi la piattaforma affrontando le preoccupazioni di sicurezza nazionale espresse dal governo, preoccupazioni che il presidente Trump condivide", ha scritto nella mozione John Sauer, l'avvocato personale del tycoon che è stato nominato avvocato di Stato.

Durante l'udienza di venerdì scorso, i giudici della Corte Suprema sono comunque apparsi scettici sugli argomenti espressi dai legali di TikTok e più favorevoli a quelli del governo riguardo ai rischi per la sicurezza nazionale posti dalla così ampia diffusione negli Usa di una piattaforma controllata dalla Cina, sia per quanto riguarda eventuali operazioni di propaganda che per il controllo di dati sensibili di cittadini americani.

Nel frattempo gli utenti di TikTok negli Stati Uniti sono alla ricerca di un'alternativa e sembrano averla trovata in Xiaohongshu, l'Instagram cinese, diventata l'app più scaricata sull'App Store di Apple.