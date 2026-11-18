L'ospite d'onore è uno solo. Il presidente cinese Xi Jinping accoglie a Shenzhen i leader che partecipano al vertice Apec. In cima alla lista, il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. I tre big domani, giovedì 19 novembre, saranno impegnati in un atteso trilaterale.

L'avvicinamento al meeting, però, è stato caratterizzato da dettagli e elementi che evidenziano un differente peso specifico dei protagonisti, almeno secondo il cerimoniale studiato e applicato dal padrone di casa. Putin è arrivato a Shenzhen in anticipo rispetto a Trump e ha ricevuto un'accoglienza speciale. Picchetto d'onore, enorme tappeto rosso, 'cheerleader' con bandierine di Cina e Russia. Sul red carpet, però, il presidente russo non ha trovato Xi Jinping ma Cai Qi, quinto esponente nella gerarchia del Partito comunista cinese.

🚨 WOW! President Trump, Vladimir Putin and Xi Jinping all in the same spot at once These guys didn't respect ANY of our other recent weak presidents as much as they do Trump right now 🔥 https://t.co/LPX5gNpCma — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 18, 2026

Il protocollo generalmente non prevede la presenza del leader cinese ai piedi della scaletta dell'aereo. Xi Jinping, però, ha stabilito un precedente presentandosi qualche ora più tardi per accogliere Trump, sbarcato dall'Air Force One. Non solo. Xi ha atteso il presidente americano e lo ha salutato con una stretta di mano, che Trump ha ricambiato con un 'accenno di abbraccio': una serie di eccezioni informali che hanno reso unico l'incontro.

Quindi, l'inizio del vertice con le presentazioni formali. Xi ha atteso Trump, con una nuova stretta di mano. A loro si è unito Putin che, con un'entrata in scena parzialmente a sorpresa, ha stretto la mano al presidente americano.

You need to see this. Right after the group photo, Xi Jinping sharply turns to Trump — while Putin is left standing off to the side, as if he doesn’t even exist. The Kremlin dictator was placed to the left of China’s First Lady. Even though they could have put him next to Trump. In Chinese diplomacy, these “little things” mean more than any speeches. Protocol, seating arrangements, who gets attention first — these are the real signals. Whether it was intentional this time or just a coincidence remains an open question. But even a child can see who’s the main focus here. And one more thing: Xi personally met Trump at the foot of the plane’s stairs. In his entire presidency, he has never done this for a foreign leader at an airport before. That’s the whole picture. — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

L'ulteriore indizio è arrivato con la foto di rito che ha coinvolto tutti i leader presenti a Shenzhen. Xi, al centro della prima fila, ha 'voluto' Trump accanto a sè. Putin è stato 'relegato' accanto alla first lady cinese Peng Liyuan, che ha fatto da barriera tra il marito e il presidente russo. Dopo gli scatti dei fotografi, il 'rompete le righe'. E Xi, girandosi alla propria destra, si è dedicato immediatamente all'ospite d'onore: Donald Trump.