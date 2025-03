Donald Trump dice stop agli aiuti militari all'Ucraina. Kiev, dopo 3 anni di guerra, deve fare i conti con il pressing del presidente degli Stati Uniti, che vorrebbe il sì di Volodymyr Zelensky al cessate il fuoco (e all'accordo sulle terre rare). Il conflitto intanto prosegue e, da ora, le forze armate ucraine devono gestire le armi americane a disposizione con maggiore oculatezza.

"Penso abbiamo risorse a sufficienza per andare avanti per circa sei mesi anche senza un aiuto consistente da parte degli Stati Uniti, ma certamente sarà molto più difficile", dice a Rbc il deputato ucraino, Fedir Venislavsky, affermando che ora l'Ucraina deve valutare strategie per compensare "quantità e qualità di armi" in precedenza fornite dagli Usa.

Secondo Venislavsky, la Commissione difesa del Parlamento di Kiev ha già avuto un incontro a porte chiuse per parlare dello "scenario negativo del possibile stop all'assistenza militare Usa".

La decisione di Trump viene valutata anche dai militari in prima linea. "Il sostegno americano è cruciale per difendere il cielo, il sostegno finanziario condiziona l'economia e il morale della comunità, che è altrettanto importante per chi è al fronte", dice Serhii Filimonov, comaandante dell 108esimo battaglione meccanizzato, impegnato da mesi nell'area di Pokrovsk, nell'est del paese. "In futuro -il messaggio della 46esima brigata- dipenderemo sempre più dagli aiuti degli alleati europei che dovranno abbandonare la comfort zone del sostegno espresso sui social. Non possiamo resistere da soli".

La posizione di Trump si ammorbidirebbe con la firma dell'accordo sulle terre rare, con il via libera per l'accesso americano alle risorse minarie ucraine. Kiev ''pronta a firmare in qualsiasi momento l'intesa con gli Stati Uniti'', dice il primo ministro ucraino Denys Shmyhal.

Ottenere garanzie di sicurezza americane è di "vitale importanza" per Kiev, ma anche per l'Unione Europea, aggiunge. "Abbiamo bisogno e chiediamo garanzie di sicurezza concrete, tanto da parte degli Stati Uniti, quanto dell'Europa e dei paesi del G7. E' di vitale importanza non solo per l'Ucraina ma anche per l'Unione Europea".