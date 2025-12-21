circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, "costruttive" trattative a Miami, oggi si continua. Cremlino: "Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev"

L'inviato russo Dmitriev giudica positivamente i colloqui in corso. Intanto proseguono i raid di Mosca su Odessa: colpito un magazzino di olio. L'allarme di Zelensky: "La Russia sta nuovamente cercando di limitare l'accesso dell'Ucraina al mare"

I colloqui a Miami - Afp
I colloqui a Miami - Afp
21 dicembre 2025 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev definisce le trattative di Miami con gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner per un piano di pace per l'Ucraina "costruttive". "Le discussioni si svolgono in modo costruttivo", ha affermato. Il nuovo round di negoziati, iniziato ieri, proseguirà anche oggi, domenica 21 dicembre, ha aggiunto.

Il Cremlino smentisce intanato che ci sia in preparazione un incontro fra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, come riferito ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Per il momento, nessuno parla seriamente di una iniziativa di questo tipo, che non è a mia conoscenza in corso di preparazione", ha precisato il consigliere per la politica estera di Mosca, Yuri Ushakov.

Nuovi raid russi su Odessa

Intanto la battaglia va avanti. Oggi nuovi raid russi sulla regione ucraina di Odessa colpita per il secondo giorno consecutivo. E' stato colpito un magazzino di olio di girasole, prodotto di cui l'Ucraina è uno dei principali esportatori al mondo, il principale terminal di olii vegerali del Paese. Un dipendente è stato ucciso e due feriti. Tonnellate di olio sono andate perse. "La Russia sta nuovamente cercando di limitare l'accesso dell'Ucraina al mare e di bloccare le nostre regioni costiere", ha denunciato Zelensky.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Cremlino Incontro Usa Ucraina e Russia esteri news Russia news Usa news
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza