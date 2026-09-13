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Ucraina, linea dura Afd: "Via gli ucraini dalla Germania, stop ai soldi per Kiev"

La posizione della leader Weidel: "Gli ucraini devono tornare nel loro paese, stop ai finanziamenti per la guerra"

Alice Weidel - (Afp)
Alice Weidel - (Afp)
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13 settembre 2026 | 19.11
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Gli ucraini devono tornare nel loro paese, dobbiamo interrompere il sostegno finanziario alla guerra. Dobbiamo pretendere la restituzione del denaro dall'Ucraina". La leader dell'AfD, Alice Weidel, ha chiesto che i rifugiati ucraini presenti in Germania vengano espulsi e rimpatriati. La numero 1 del partito di estrema destra, reduce dal trionfo nelle elezioni regionali del Land della Sassonia-Anhalt, ritiene che Berlino debba eliminare gli aiuti finanziari a Kiev e richiedere, anzi, la restituzione delle somme stanziate per l'Ucraina. "Gli ucraini devono tornare nel loro Paese, soprattutto i giovani ucraini soggetti al servizio militare", dice Weidel in un'intervista al canale YouTube AUF1. La leader di estrema destra ha definito "incomprensibile" il fatto che le autorità tedesche continuino a sostenere, con denaro pubblico, oltre un milione di cittadini ucraini che ricevono sussidi sociali di base. Weidel ritiene che si tratti di un onere insostenibile per la Germania che "non può più essere finanziato". "Queste persone qui ricevono un sostegno finanziario, è francamente incredibile".

"Lo abbiamo detto chiaramente, dobbiamo chiudere i nostri confini. L'immigrazione illegale non è più accettabile, dobbiamo applicare le leggi. Questo significa che dobbiamo espellere chi non può stare qui in base alla legge". In Germania "c'è un milione di persone a cui è stata respinta la richiesta di asilo. Queste persone devono lasciare il paese, non c'è molto spazio per altre interpretazioni", afferma.

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afd weidel guerra ucraina russia
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