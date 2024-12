Le forze armate ucraine hanno rivendicato oggi l'abbattimento di un elicottero dell'aeronautica russa da parte di un drone navale, parlando di un "attacco storico", senza precedenti, avvenuto sul Mar Nero.

A historic strike: @DI_Ukraine warriors destroyed an aerial target using a Magura V5 naval drone.



A russian Mi-8 helicopter was destroyed using R-73 “SeeDragon” missiles near Cape Tarkhankut in temporarily occupied Crimea.



Another enemy helicopter was damaged and returned to… pic.twitter.com/AMOiuVEzWe