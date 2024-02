Le immagini satellitari descritte dall''Istituto per lo studio della guerra. Intanto il presidente ucraino Zelensky prolunga di 90 giorni legge marziale e mobilitazione

Le forze russe stanno assemblando una barriera di vagoni ferroviari che si estende per 30 chilometri nell'oblast di Donetsk. Lo ha scritto l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) - citando immagini satellitari e canali Telegram ucraini - secondo cui la barriera, soprannominata il 'treno dello zar', potrebbe essere un’altra linea difensiva contro l’avanzata delle truppe ucraine.

Le immagini satellitari mostrano la linea di vagoni ferroviari che si estende da Olenivka , a sud della città di Donetsk, a Volnovakha, a nord di Mariupol. Secondo quanto riferito, la barriera è costruita con oltre 2.100 vagoni merci. La barriera ferroviaria è a circa sei chilometri dall’attuale linea del fronte a Novomykhailivka. Gli analisti affermano che la linea "si trova in un'area del fronte che era relativamente inattiva quando le forze russe iniziarono la costruzione", sebbene recentemente le truppe russe abbiano compiuto progressi "marginali" nella zona.

La barriera sembra essere una nuova linea difensiva russa, ma l'Isw ha affermato che le forze di occupazione potrebbero avere "altri scopi" in mente. Le linee di difesa della Russia nelle regioni occupate si sono rivelate difficili da penetrare , bloccando le operazioni di controffensiva dell'esercito ucraino sui fronti orientale e meridionale. Le truppe ucraine sono ora sulla difensiva anche nell’oblast di Donetsk, dove fronteggiano l’assalto russo alla città di Avdiivka. Ieri Kiev ha riferito che la Mosca ha schierato più gruppi corazzati nel tentativo di sopraffare la città.

Zelensky proroga legge marziale e mobilitazione

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato intanto la proroga per ulteriori 90 giorni della legge marziale e la mobilitazione, che aveva dichiarato per la prima volta il 24 febbraio 2022, quando la Russia ha iniziato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Il parlamento ucraino aveva precedentemente esteso la legge marziale e la mobilitazione dal novembre 2023 al 14 febbraio 2024.

Zelensky ha presentato al parlamento il 5 febbraio una proposta per estendere le due misure per altri 90 giorni. È stato approvato dal parlamento il 6 febbraio. Secondo la legge marziale, gli uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni, con alcune eccezioni, non possono lasciare il Paese poiché potrebbero essere chiamati a prestare il servizio militare.