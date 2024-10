Ucraina: le truppe d'élite di Kim al servizio di Putin, prima volta fuori dalla Corea

11.000 soldati nordcoreani sono stati addestrati in Russia per prendere parte al conflitto con l'Ucraina, una mossa senza precedenti da parte di Pyongyang, che mai aveva inviato suoi uomini in una zona di combattimento lontana dalla penisola coreana. Secondo l'intelligence di Seul, il leader nordcoreano Kim Jong Un avrebbe addirittura inviato alcuni dei suoi migliori soldati ad aiutare lo sforzo bellico del presidente russo Vladimir Putin, tra cui l'unità d'élite “Corpo d'assalto” che da tempo si addestra per infiltrarsi nel Sud. La cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang in Ucraina è una novità che preoccupa non poco l'Occidente, che potrebbe dover affrontare un nemico di cui non conosce molto, avendolo sempre osservato solo da lontano.

Le due Coree condividono la lingua e tanti aspetti culturali, ma politicamente la loro storia moderna è caratterizzata da conflitti e divisioni. La penisola coreana, colonia giapponese dal 1910 al 1945, fu goffamente divisa in due lungo il 38° parallelo dalle forze di occupazione statunitensi e sovietiche alla fine della seconda guerra mondiale. L'esercito del Nord, noto come Esercito Popolare Coreano (Kpa), fu istituito nel 1948 grazie al supporto dell'Unione Sovietica, per sostenere il fondatore del nuovo Stato, Kim Il Sung, nella difesa del suo nascente regime e nelle ambizioni di dominio della penisola attraverso la forza. Nonostante l'armistizio abbia 'nella pratica' concluso la guerra di Corea nel 1953, i due eserciti hanno continuato ad addestrarsi in vista di una potenziale ripresa del conflitto. Nei decenni successivi, il Kpa si è evoluto in uno dei più grandi eserciti del mondo, con circa 1,2 milioni di soldati, comprese le unità per le operazioni speciali e un ambizioso arsenale nucleare.

Tuttavia, disertori dalla Corea del Nord raccontano spesso come la maggior parte dei soldati sia denutrita e mal equipaggiata, una criticità riflessa anche nei requisiti minimi di altezza e peso per i militari di leva: secondo una ricerca del ministero dell'unificazione di Seul, i soldati devono essere alti almeno 148 cm e pesare 43 kg per poter prestare servizio. Gli uomini nordcoreani in genere iniziano il servizio a 17 anni e prestano servizio per otto o dieci anni. Anche alcune donne prestano servizio nell'esercito, in genere per cinque anni. Secondo l'intelligence di Seul, la maggior parte delle truppe inviate in Russia ha vent'anni, ma ci sarebbero anche adolescenti. Solo i nordcoreani appartenenti alla nomenklatura e quelli ritenuti ostili al regime - ad esempio i familiari di nordcoreani fuggiti dal Paese - sono esentati dal servizio militare. La stragrande maggioranza di coloro che prestano servizio viene successivamente impiegata nei campi piuttosto che in operazioni militari, soffrendo la Corea del Nord d'insicurezza alimentare cronica.

Seul sostiene che quelli inviati in Russia siano soldati appartenenti all'unità di operazioni speciali dell'11° Corpo d'armata d'élite, spesso chiamato “Corpo d'assalto”. Secondo un rapporto della Defense Intelligence Agency (Dia) americana del 2021, le unità di operazioni speciali, che comprendono oltre 200.000 persone, sono addestrate con le migliori attrezzature, tra cui esplosivi, agenti chimici e biologici, paracadute e aerei - anche se rudimentali rispetto alle unità di forze speciali di altri Paesi. Queste unità d'élite sono altamente addestrate e da tempo si 'allenano' ad attaccare la Corea del Sud o a difendersi da attacchi stranieri al Nord. Le forze speciali comprendono truppe della marina, dell'esercito e dell'aeronautica. Secondo la Dia, operano in unità specializzate, che comprendono squadre di ricognizione, cecchini e commando, e sono addestrati per abilità specifiche come il rapimento di personale chiave e il lancio di attacchi a sorpresa sul nemico.

Celebrati dai media nordcoreani alla stregua di supereroi, è probabile che questi soldati incontrino difficoltà nell'adattarsi alla guerra moderna, ha dichiarato Hyunseung Lee, un fuggitivo nordcoreano e sostenitore dei diritti umani ex membro del Corpo d'assalto. “Non sono addestrati con la migliore tecnologia o attrezzature avanzate - ha detto Lee - Se venissero schierati sul campo di battaglia, gli ucraini utilizzerebbero tecnologie avanzate, droni e missili. Non hanno alcun tipo di esperienza a riguardo”. Lee ha osservato che per la maggior parte di questi soldati delle forze speciali con il dispiegamento in Russia sarà la prima volta che affronteranno una vera battaglia e il mondo esterno. Ha aggiunto che i soldati sono “vittime di un accordo spietato tra Kim Jong-un e Putin” e che “molti di loro stanno affrontando la loro prima vera battaglia, mal equipaggiati e terrorizzati”.

L'intelligence di Seul ha rivelato che la Russia dovrebbe pagare ogni soldato nordcoreano circa 2.000 dollari al mese - una somma enorme per gli standard a cui sono abituati. Il salario mensile più basso per un soldato privato russo nella zona di combattimento è di 2.500 dollari, ha scritto sul sito web Nk News Andrei Lankov, un importante studioso delle relazioni tra Corea del Nord e Russia. Dopo l'invasione, Kim e Putin hanno approfondito la loro collaborazione contro l'ordine globale guidato dall'Occidente e Kim ha promesso “pieno” sostegno alla lotta di Putin. Secondo funzionari statunitensi, ucraini e sudcoreani, Mosca si è rivolta a Pyongyang per ottenere armi di cui ha disperatamente bisogno. E ora, Kim sta inviando i propri cittadini a combattere - una mossa molto insolita per un Paese che raramente si è fatto coinvolgere in conflitti che non lo riguardavano direttamente.