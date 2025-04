Volodymyr Zelensky insiste e continua a chiedere "pressioni" sulla Russia per fermare la guerra che va avanti in Ucraina dall'invasione russa su vasta scala, iniziata il 24 febbraio del 2022.

"La Russia usa ogni giorno e ogni notte per uccidere", scrive Zelensky in un post su Telegram dopo l'attacco che a Dnipro ha fatto tre morti. E nel giorno dei colloqui attesi a Parigi, il presidente ucraino spinge ancora sulla necessità di "pressioni sugli assassini" per "porre fine a questa guerra e garantire una pace duratura".

Nel post pubblicato successivamente anche su X, Zelensky denuncia come a Dnipro sia stata una "notte difficile" con l'attacco di un "drone russo" che ha fatto tre morti, compresa una ragazza di "17 anni", e 28 feriti, tra i quali quattro minori. Anche Odessa, prosegue il presidente ucraino, "è stata colpita da droni" e tre persone sono rimaste ferite, mentre risultano danneggiati "palazzi, una farmacia e una chiesa". "Attacchi con bombe aeree" hanno colpito la regione di Sumy, aggiunge nel post, "mentre le regioni di Kharkiv e Donetsk sono state colpite da missili balistici russi".

"In questo momento ogni pacchetto di difesa per l'Ucraina da parte dei nostri partner, ogni forma di sostegno da parte del mondo per la nostra resilienza significa letteralmente proteggere vite", aggiunge, ringraziando "tutti i nostri partner che stanno usando le loro capacità". "Le guerre - conclude - si fermano con la forza, la forza contro l'aggressore, la forza nella linea di difesa".

Cremlino accusa ancora l'Europa

Il Cremlino intanto accusa ancora una volta l'Europa di volere il "proseguimento della guerra". "Purtroppo vediamo l'Europa concentrarsi sul proseguimento del conflitto", ha detto il portavoce Dmitri Peskov in dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass mentre a Parigi sono attesi colloqui dedicati alla guerra in Ucraina.