Attaccati 13 oblast. Danneggiati diversi istituti scolastici. Zelensky: "Sistemi di difesa aerea indispensabili per salvare vite umane"

Le forze russe hanno attaccato 13 oblast dell'Ucraina nell'ultimo giorno di guerra, uccidendo tre persone e ferendone 21, compresi bambini. Lo hanno riferito le autorità regionali. La Russia ha lanciato un attacco missilistico contro la città di Dnipro nel pomeriggio di ieri, ha riferito il governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk Serhii Lysak, ferendo almeno 18 persone. Dodici dei feriti, tra cui cinque bambini, sono stati ricoverati in ospedale.

Un istituto scolastico è stato danneggiato a seguito dell'attacco, ma i bambini si sono riparati in un rifugio antiaereo quando è avvenuto il raid, ha detto Lysak. Secondo il governatore della città sono stati danneggiati complessivamente quattro istituti scolastici, nove condomini e 25 automobili. Nell'oblast di Donetsk, gli attacchi russi hanno ferito tre residenti di Mykolaivka, ha riferito il governatore Vadym Filashkin.

La Russia ha attaccato 15 insediamenti nell'oblast di Kharkiv, ha detto il governatore Oleh Syniehubov. Le forze di Mosca hanno colpito il villaggio di Novoosynove, uccidendo sul colpo un uomo di 58 anni. Suo figlio di 11 anni è morto più tardi in ospedale a causa delle ferite riportate, ha aggiunto Syniehubov.

Nella regione di Kherson, gli attacchi russi hanno ucciso una persona, ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin. L'uomo di 79 anni è stato ucciso quando le forze russe hanno colpito il villaggio di Tokarivka. Anche le oblast di Chernihiv, Luhansk, Mykolaiv, Sumy e Zaporizhzhia sono state sotto attacco, ma le autorità locali non hanno riportato morti o feriti.

Zelensky: "Sistemi di difesa aerea indispensabili per salvare vite umane"

“La Russia sta devastando città e villaggi in tutta l’Ucraina, è implacabile nel bombardare in particolare le zone di frontiera e di prima linea”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “nulla di tutto ciò sarà possibile quando l’Ucraina riceverà sistemi di difesa aerea affidabili in grado di salvare vite umane e ripristinare la sicurezza nelle nostre città. I Patriot nelle mani degli ucraini hanno dimostrato che tutte le forme di terrore russo possono essere sconfitte”.

Kiev: "Intercettati 4 droni Shahed"

Le forze russe hanno lanciato inoltre tre missili guidati antiaerei S-300 e quattro droni d'attacco Shahed contro l'Ucraina durante la notte, ha riferito l'aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le unità di difesa aerea hanno intercettato con successo i quattro droni russi. Secondo l'aeronautica militare, i droni sono stati lanciati da Primorsko-Akhtarsk, in Russia. Gruppi di fuoco mobili hanno abbattuto i droni sulle oblast di Khmelnytskyi, Zhytomyr, Kirovohrad e Cherkasy.

Nelle ultime settimane le forze russe hanno lanciato raffiche di missili e droni contro le infrastrutture energetiche ucraine. Un attacco di droni sulla città di Dnipro ieri ha ferito almeno 18 persone, tra cui cinque bambini.

Kiev: 444.370 soldati russi morti dall'inizio della guerra

La Russia ha perso 444.370 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comprende 710 vittime delle forze russe subite nell'ultimo giorno.

Secondo il rapporto , la Russia ha perso anche 7.009 carri armati, 13.368 veicoli corazzati da combattimento, 14.813 veicoli e serbatoi di carburante, 11.142 sistemi di artiglieria, 1.025 sistemi di razzi a lancio multiplo, 745 sistemi di difesa aerea, 347 aerei, 325 elicotteri, 8.796 droni, 26 imbarcazioni e un sottomarino.