Sono almeno 18 le persone, tra cui nove bambini, le persone rimaste uccise nell'attacco - uno dei più mortali di Mosca quest'anno - in una zona residenziale della città centrale ucraina di Kryvyi Rih. Lo hanno riferito funzionari locali. L'attacco nella città natale del presidente Volodymyr Zelensky ha danneggiato aree residenziali e innescato incendi, ha affermato il governatore regionale su Telegram. Più di 30 persone, tra cui un neonato di tre mesi, sono in ospedale, ha affermato Serhiy Lysak. Almeno 50 persone sono rimaste ferite, secondo i servizi di emergenza, che aggiungono che la cifra è destinata ad aumentare.

Zelensky ha affermato che gli sforzi di salvataggio sono ancora in corso e ha invitato l'Occidente a esercitare una maggiore pressione su Mosca. "Tutte le promesse russe finiscono con missili, droni, bombe o artiglieria", ha affermato nel suo discorso video notturno. "La diplomazia non significa nulla per loro".

Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'attacco a Kryvyi Rih era mirato a un raduno militare, un'affermazione che l'esercito ucraino ha denunciato come "falsa" . "Il missile ha colpito un'area residenziale con un parco giochi", ha affermato lo stato maggiore dell'esercito su Telegram. L'amministratore militare della città ha affermato dopo l'attacco che i droni russi avevano in seguito attaccato case private, innescando incendi in quattro siti.