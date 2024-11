Donald Trump lavora ad un piano per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Vladimir Putin è pronto a parlare con il nuovo presidente degli Stati Uniti. Volodymyr Zelensky, intanto, scuote l'Europa e rifiuta l'idea di accontentare il leader del Cremlino.

Il piano di Trump

Il quadro internazionale, compreso quello del conflitto in corso da quasi 1000 giorni, è radicalmente cambiato con il verdetto delle elezioni americane. Trump arriva alla Casa Bianca dopo aver ripetuto per mesi che avrebbe favorito un rapido accordo tra Putin e Zelensky. Il piano del nuovo presidente americano ancora non c'è, anche se il Wall Street Journal delinea l'impalcatura a cui stanno lavorando i consiglieri del tycoon: una zona demilitarizzata di 1300 km lungo l'attuale linea del fronte.

Nessuna presenza militare americana e, soprattutto, l'impegno dell'Ucraina a non entrare nella Nato per almeno 20 anni. La rinuncia all'ingresso nell'Alleanza Atlantica, che Zelensky inserisce tra le priorità del proprio Piano per la vittoria, verrebbe ricompensata con la fornitura di armi americane: Kiev fuori dalla Nato ma in grado di combattere in caso di nuovo conflitto. Tra le opzioni proposte a Trump dal suo staff ci sarebbe anche il congelamento del conflitto: la decisione del nuovo presidente ancora non c'è.

Putin rompe il ghiaccio: "Parliamo, pronto a trattare"

La posizione potenziale di Trump, ribadito per mesi durante la campagna elettorale, ovviamente non passa inosservata né a Mosca né a Kiev. Putin, dopo un paio di giorni di silenzio rispetto alle elezioni americane, rompe il ghiaccio in tutti i sensi. Al club Valdai, il think tank russo, il presidente parla per oltre 4 ore. Arrivano le congratulazioni a Trump e il messaggio: "Sono pronto al dialogo", dice in sintesi il leader del Cremlino.

Il motivo non è un mistero: le parole ripetute da Trump sull'Ucraina nell'ultimo anno "meritano attenzione". "Se qualcuno vuole riprendere i contatti, non mi dispiace. Sono pronto", dice Putin. "La Russia è pronta a ripristinare i rapporti con gli americani, ma la palla è nel loro campo", aggiunge. Quando avverrà il contatto diretto? "Non si sa", dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che non esclude una telefonata da Mosca a Washington.

Nel suo lunghissimo intervento, Putin ribadisce concetti che, ad un tavolo di trattativa, diventerebbero condizioni: "Sono pronto a colloqui partendo dalla realtà attuale e dagli accordi già raggiunti a Istanbul", dice riferendosi ai contatti avvenuti nel 2022, nella fase iniziale della guerra. Mosca, come è noto, considera annesse al proprio territorio le regioni ucraine occupate anche solo parzialmente e ritiene indispensabile la neutralità di Kiev rispetto alla Nato: un punto che, secondo il Wall Street Journal, verrebbe accolto d Trump.

L'obiettivo di eventuali colloqui "non dovrebbe essere una tregua di un'ora o di 6 mesi, che servirebbe solo per riarmare Kiev". La Nato, secondo il presidente russo, con la sua "espansione verso est si è trasformata in un'alleanza militare che mira alla distruzione della Russia. E la Russia, che ha sempre fermato chi puntava al dominio mondiale, si difenderà e difenderà i propri cittadini".

Zelensky: "Nessuna concessione a Mosca"

Nelle stesse ore, a Budapest, Zelensky prova a scuotere i leader europei. Fare "concessioni" a Putin, dice, sarebbe "inaccettabile" per l'Ucraina e "suicida" per l'Europa. Il presidente finora non si è mai spostato da una posizione che esclude mutilazioni territoriali per il suo paese a favore di Mosca e che, allo stato attuale, è inconciliabile con i paletti che Putin fissa in maniera esplicita.

"Quale sarebbe il passo successivo? L'Europa dovrebbe cercare il favore di Kim Jong Un, nella speranza che anche lui lasci l'Europa in pace?", dice riferendosi alla presenza di soldati nordcoreani al fianco dei russi. "Noi abbiamo bisogno di armi, non di sostegno nei colloqui. Gli abbracci con Putin non aiuteranno. Alcuni di voi lo abbracciano da 20 anni e le cose non fanno che peggiorare. Pensa solo alla guerra: non cambierà. Solo la pressione può mettergli dei limiti".

Quind, il messaggio indirizzato anche - se non soprattutto - a Trump: la guerra con la Russia si svolge "sul suolo ucraino", quindi spetta a Kiev decidere che cosa sarà o meno sul tavolo, per mettervi fine. L'Ucraina in passato "ha già avuto un cessate il fuoco" con Mosca, che è stato seguito da uno "scambio di prigionieri". Eppure, "la guerra non si è fermata".