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Ucraina, Polonia a Putin: "Non puntiamo a territori di Kiev"

Il presidente russo: "L'Ucraina perderà territori occidentali, tra uno o 10 anni..."

Vladimir Putin - (Afp)
Vladimir Putin - (Afp)
28 luglio 2026 | 16.03
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La Polonia non punta ai territori dell'Ucraina, le previsioni di Vladimir Putin sono senza fondamento. Varsavia replica alle considerazioni del presidente russo. Secondo Putin, Kiev non deve temere (solo) la Russia: i pericoli arrivano da Ovest perché, dice il numero 1 del Cremlino, la Polonia punta ad allargare i propri confini a spese dell'Ucraina. "La Polonia non ha mai avuto, non ha e non avrà alcuna rivendicazione territoriale nei confronti dell'Ucraina", ha affermato il ministero degli Esteri polacco in una dichiarazione, ribadendo il sostegno del Paese alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Il commento è giunto dopo le dichiarazioni di Vladimir Putin di domenica, in cui il presidente russo aveva suggerito che i Paesi confinanti con l'Ucraina avrebbero inevitabilmente rivendicato alcuni dei territori ora ucraini.

"Sono convinto che prima o poi l'Ucraina perderà i suoi territori occidentali, terre che un tempo appartenevano a Polonia, Ungheria e Romania", ha dichiarato Putin durante un incontro con il personale della Marina russa a San Pietroburgo, in occasione della Giornata della Marina. "Potrebbe volerci un anno, due anni, 10 o 15 anni, ma la storia alla fine rimetterà ogni cosa al suo posto".

Il ministero degli Esteri polacco ha descritto le dichiarazioni come parte della campagna di disinformazione del Cremlino, accusando Mosca di tentare di seminare discordia tra Kiev e i suoi alleati. Il ministero ha poi aggiunto che queste dichiarazioni rappresentano un ulteriore tentativo di "provocare antagonismo" tra Kiev e i suoi alleati e di distrarre la comunità internazionale dalla lunga guerra della Russia contro l'Ucraina. Il Ministero degli Esteri ha inoltre affermato che le affermazioni di Putin si inseriscono nella più ampia guerra dell'informazione condotta dalla Russia.

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