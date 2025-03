Siamo d'accordo con la proposta sul cessate il fuoco, partendo dal presupposto che il cessate il fuoco conduca ad una pace duratura per rimuovere le ragioni alla base del conflitto". Vladimir Putin, presidente della Russia, risponde così ad una domanda sulla proposta degli Stati Uniti per una tregua di 30 giorni nella guerra tra Russia e Ucraina. "Ringrazio il presidente degli Stati Uniti per l'attenzione dedicata al conflitto in Ucraina", dice Putin dopo l'incontro con il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko.

Tra i due paesi, afferma il presidente russo, è in vigore da oggi un accordo di sicurezza reciproca che prevede, tra l'altro, la possibilità di utilizzare armi nucleari in risposta ad azioni e minacce legate all'uso di armi convenzionali da parte di altri paesi. "I confini occidentali sono al sicuro", dice Putin.