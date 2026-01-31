La mini-tregua, ammesso che sia mai iniziata, sta già per finire. E la guerra tra Ucraina e Russia torna alla 'normalità' che caratterizza ogni giornata dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022. L'annuncio del presidente americano Donald Trump è convinto di aver strappato il sì del presidente russo Vladimir Putin alla sospensione di bombardamenti su Kiev e altre città nel gelido inverno ucraino.

"Li ha sospesi per una settimana su mia richiesta", ha detto Trump nella giornata del 29 gennaio. Poche ore dopo, la Russia ha lanciato un raid con oltre 100 droni e un missile. Se c'è stato un break nell'offensiva, non se n'è accorto praticamente nessuno. E, a sentire Mosca, nel giro di poche ore le operazioni torneranno a pieno regime.

"Posso confermare che il presidente Trump ha effettivamente presentato una richiesta personale al presidente Putin di evitare di colpire Kiev per una settimana, fino al primo febbraio per creare le condizioni favorevoli per un negoziato", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Non è stato precisato quando Trump abbia formalizzato la richiesta a Putin. In ogni caso, visto il carattere sistematico dei raid, non è azzardato affermare che non ci sia stata nessuna interruzione sostanziale.

Zelensky invoca stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche

In questo quadro, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha evidenziato che al momento non c'è nessuna intesa per fermare gli attacchi verso le infrastrutture energetiche. Lo stop, che Kiev considera un'"opportunità", è un'iniziativa proposta dagli Stati Uniti e personalmente da Trump. Se Mosca interromperà gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine, Kiev si asterrà in cambio dagli attacchi ai siti energetici russi, ha quindi assicurato il leader ucraino. "L'Ucraina è pronta a rispettare la moderazione" chiesta dalla Casa Bianca. "Gli Stati Uniti hanno chiesto di astenersi dagli attacchi alle infrastrutture energetiche per una settimana: il conto alla rovescia è iniziato e come tutto questo si svilupperà dipende in gran parte dai nostri partner, gli Stati Uniti".

I segnali positivi, però, scarseggiano. Mosca, ha spiegato Zelensky, ha sospeso lo scambio di prigionieri di guerra. L'ultima intesa si è concretizzata nel mese di ottobre dello scorso anno: "I russi hanno interrotto il processo. Non sono particolarmente interessati allo scambio di persone, perché non ritengono che ciò porti loro alcun vantaggio", ha affermato.

I nuovi colloqui

Se il primo febbraio è la data in cui formalmente scade la 'mini tregua', la giornata di domani segnerà anche la ripresa del dialogo tra Mosca e Kiev con il nuovo round di colloqui, a Abu Dhabi, con il tavolo completato dalla delegazione americana. "Stiamo a provando a far finire la guerra, ci stiamo avvicinando molto ad un accordo. Sono state uccise centinaia di migliaia di persone, il mese scorso sono morti 29mila soldati. Il mese precedente, 20mila. Zelensky e Putin si odiano e questo rende tutto molto complicato", l''analisi' di Trump nello Studio Ovale ieri.

I colloqui si sviluppano su diversi binari. Nelle prossime ore, negli Stati Uniti, sbarcherà Kirill Dmitriev. Il numero 1 del fondo russo per gli investimenti, emissario di Putin, incontrerà membri dell'amministrazione Trump.