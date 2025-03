Per il Cremlino, la nuova politica estera Usa "coincide con quella russa. Strada normalizzazione dei rapporti Mosca-Washington può essere percorsa con successo"

La nuova politica estera Usa, con il ''cambiamento'' sul fronte Ucraina compiuto dal presidente americano Donald Trump, ''coincide in gran parte'' con la visione russa. A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando gli ultimi sviluppi dopo lo scontro tra il tycoon e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca e nel giorno del summit dei leader Ue a Londra sulla sicurezza di Kiev.

"La nuova Amministrazione (americana, ndr) - ha spiegato Peskov nell'intervista al programma 'Mosca. Cremlino. Putin', condivisa sul canale Telegram del giornalista Pavel Zarubin - sta cambiando rapidamente tutte le configurazioni di politica estera. Ciò coincide in gran parte con la nostra visione".

Il percorso verso la normalizzazione delle relazioni tra Russia e Stati Uniti può essere condotto rapidamente e con successo se verrà mantenuta la volontà politica dei presidenti Vladimir Putin e Donald Trump, ha poi aggiunto il portavoce.

"C'è ancora molta strada da fare, perché l'intero complesso delle relazioni bilaterali è stato notevolmente danneggiato. Ma se la volontà politica dei due leader, il presidente Putin e il presidente Trump, verrà confermata, allora questa strada potrà essere percorsa abbastanza rapidamente e con successo", ha affermato Peskov.

Lavrov attacca Zelensky: "Nazista puro"

Il presidente ucraino Volodymyr ''Zelensky si è trasformato in ''un nazista puro'' e in un "traditore degli ebrei", l'attacco del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al leader di Kiev in una intervista all'emittente tv Zvezda.