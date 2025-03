Botta e risposta su X fra il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance e il corrispondente di Repubblica a Londra, Antonello Guerrera.

"Brutte notizie per Starmer e Macron. Vance conferma che le uniche garanzie di sicurezza per l'Ucraina saranno l'accordo sui minerali. Sminuisce una forza di peacekeeping britannica e francese come '20k soldati di qualche Paese a caso che non ha combattuto una guerra in 30 o 40 anni", twitta Guerrera, allegando il video dell'intervista concessa dal vice presidente americano a Fox Tv.

VP Vance quotes my tweet and says that he never mentioned the UK or France. @VP @JDVance could you please tell us which “random countries” were you referring to in the video, as so far only the UK and France have announced to be willing to send peacekeeping troops to Ukraine? https://t.co/YIvYGtGP3M