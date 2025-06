Via i 'soliti' colori, niente verde militare, né cachi. Niente t-shirt né pantaloni cargo. Volodymyr Zelensky conferma un outfit diverso per il vertice della Nato. Giacca con bavero, a quattro bottoni, con tasche alte, nera. La manica 'chiusa' da un solo bottone. Sotto, una camicia. Un look un po' classico, un po' casual. Così ha incontrato Donald Trump e i leader riuniti all'Aja per il summit dell'Alleanza, il presidente di un'Ucraina dove prosegue il conflitto innescato dall'invasione russa su vasta scala del 24 febbraio del 2022. Da quel giorno Zelensky ha abbandonato giacca e cravatta, come segnale di solidarietà con i soldati al fronte.

Quello odierno resta comunque un look più 'informale' - che si nota ancora di più vista la natura dei colloqui incentrati sulla difesa - rispetto agli altri leader, ma, senza divisa, più simile a quando Zelensky venne a Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco e la messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV.

A fine febbraio, all'epoca del disastroso faccia a faccia con Trump nello Studio Ovale, anche l'outfit del presidente ucraino - che indossava una maglia nera con il tridente ucraino e che non aveva né giacca né cravatta - era stato oggetto di 'scontro'. "Indosserò un completo quando la guerra sarà finita", aveva detto il presidente ucraino.