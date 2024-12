L'accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur "è una vittoria per l'Europa". Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa (senza domande) a Montevideo, capitale dell'Uruguay, dove si è recata per chiudere l'intesa con l'area di libero scambio latino-americana. "Sessantamila aziende esportano oggi nel Mercosur, 30mila delle quali sono piccole e medie imprese: beneficiano di tariffe ridotte, procedure doganali più semplici e accesso preferenziale ad alcune materie prime critiche".

Per von der Leyen "questo è sicuramente un buon giorno per il Mercosur, un buon giorno per l'Europa e un momento fondamentale per il nostro futuro condiviso. Un'intera generazione ha dedicato il suo sforzo e la sua determinazione per dare vita a questo accordo. Ora è il nostro turno di onorare quell'eredità: assicuriamoci che questo accordo mantenga le sue promesse e che sia al servizio delle generazioni a venire".

Le rassicurazioni agli agricoltori europei

"Questo accordo - continua - creerà enormi opportunità commerciali. Ai nostri agricoltori dico: abbiamo dato ascolto alle vostre preoccupazioni e stiamo agendo di conseguenza. Questo accordo include solide salvaguardie per proteggere i vostri mezzi di sussistenza. E' il più grande accordo mai realizzato in materia di protezione dei prodotti alimentari e delle bevande dell'Ue: più di 350 indicazioni geografiche sono protette". Bisogna aggiungere "i nostri standard europei in materia di salute e prodotti alimentari ", che "rimangono intatti. Questa è la realtà: la realtà di un accordo che farà risparmiare alle aziende dell'Ue 4 miliardi di euro di incarichi a esperti all'anno, espandendo i nostri mercati e aprendo nuove opportunità di crescita e di posti di lavoro da entrambe le parti".

Von der Leyen: "Con accordo Ue-Mercosur più posti di lavoro e prezzi migliori"

Con l'accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur "stiamo inviando un messaggio anche alla nostra gente e alle aziende nelle nostre regioni". "Questo accordo è stato progettato tenendo a cuore i vostri interessi, è fatto per funzionare per voi: significa più posti di lavoro, più scelta e prezzi migliori per l'Unione Europea e per il Mercosur". Creiamo, così, "uno dei più grandi partenariati commerciali e di investimento che il mondo abbia mai visto. Abbattiamo le barriere e consentiamo gli investimenti: stiamo formando un mercato di oltre 700 milioni di consumatori. Questo partenariato rafforzerà intere catene del valore, svilupperà industrie strategiche, sosterrà l'innovazione e creerà posti di lavoro e valore su entrambe le sponde dell'Atlantico. L'accordo Ue-Mercosur riflette il nostro fermo impegno nei confronti dell'accordo di Parigi e per combattere contro la deforestazione. Gli sforzi del presidente Inacio Lula da Silva per proteggere l'Amazzonia sono benvenuti e sono necessari, ma preservare l'Amazzonia è una responsabilità condivisa di tutta l'umanità. E questo accordo garantisce che gli investimenti rispettino lo straordinario, ma fragile, patrimonio naturale del Mercosur".

"Economicamente - aggiunge - questo è un accordo win-win. Porterà vantaggi significativi ai consumatori e alle aziende da entrambe le parti, faciliterà gli investimenti europei in settori strategici in tutti i Paesi del Mercosur, come l'estrazione mineraria sostenibile, l'energia rinnovabile, i prodotti forestali sostenibili, solo per citarne alcuni. Renderà anche più facile investire in settori che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone, ad esempio espandendo la rete elettrica o promuovendo la digitalizzazione in tutta la regione", aggiunge von der Leyen.

Cosa prevede l'accordo

L'accordo di libero scambio Ue-Mercosur tutelerà nei Paesi dell'area di libero scambio latinoamericana (Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia) 350 indicazioni geografiche europee, inclusi prodotti italiani come il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma e il Prosecco. Lo comunica la Commissione Europea. Verranno, quindi, vietate imitazioni, denominazioni, simboli, bandiere o immagini ingannevoli: solo il prodotto autentico potrà portare la denominazione (per esempio, solo il Prosecco prodotto nell'area prevista dal disciplinare).