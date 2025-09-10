circle x black
Ue: Pedullà (M5s), 'von der Leyen debole, momento di dare spallata'

10 settembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
Quella di Ursula von der Leyen è una posizione "di grande debolezza", la sua maggioranza "si sta sgretolando" e questo è "il momento giusto" per "dare una spallata". Lo dice all'Adnkronos Gaetano Pedullà, eurodeputato del Movimento 5 Stelle (The Left), commentando il discorso sullo Stato "comatoso" dell'Unione europea della presidente della Commissione Ue a Strasburgo. Su povertà, abitazione e automotive "nessuna risposta concreta", ma "nomi e cognomi" dei programmi volti ad "alimentare l'industria bellica", sottolinea Pedullà.

