Maltempo, notte di paura ad Alcamo: strade come fiumi in piena - Video

In poche ore sono caduti circa 35 mm di pioggia, mandando in tilt la rete di deflusso e ravolto le travolgendo le vie cittadine con una furia tale da trascinare via diverse auto

11 settembre 2025 | 08.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Notte di paura ad Alcamo, nel trapanese dove ieri sera si è abbattuto un violento nubifragio. In poche ore sono caduti circa 35 mm di pioggia, mandando in tilt la rete di deflusso e trasformando le strade in fiumi in piena.

L’acqua ha invaso garage e scantinati, ma soprattutto ha travolto le vie cittadine con una furia tale da trascinare via diverse auto.

