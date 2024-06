Ue, Tajani: “A noi vicepresidenza e portafoglio di rilievo”

L’Italia “non può non avere” un vicepresidente della Commissione Europea nella prossima legislatura, con un portafoglio “di rilievo”, dato che è la “seconda” potenza manifatturiera dell’Ue e che ha un governo “stabile”, in cui “il centro” si è rafforzato nelle ultime elezioni europee. Lo sottolinea il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine del summit sulla pace in Ucraina in corso al Buergenstock, un resort extralusso nel comune di Stansstad, nel Canton Nidvaldo, in Svizzera, appollaiato su una cresta che si affaccia direttamente sul Lago dei Quattro Cantoni.