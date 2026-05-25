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Uganda, scontro tra minibus ed elefante in parco nazionale: 3 morti

L'incidente nel Parco Nazionale delle Cascate Murchison. Il pulmino era in viaggio dalla città di Arua alla capitale Kampala e ha urtato l'animale che stava attraversando la strada

elefante
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25 maggio 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Almeno tre persone sono morte in seguito allo scontro tra il loro veicolo e un elefante nel Parco Nazionale delle Cascate Murchison nel nord-ovest dell'Uganda. Lo ha riferito la polizia senza fornire informazioni sullo stato di salute dell'elefante. L'incidente è avvenuto mentre il minibus era in viaggio dalla città di Arua alla capitale Kampala e ha urtato un elefante che stava attraversando la strada. "Tre occupanti del minibus sono morti sul colpo, mentre altri quattro, tra cui l'autista, hanno riportato ferite", ha dichiarato la polizia su X.

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L'Autorità ugandese per la fauna selvatica (Uwa) ha confermato l'incidente. "Si raccomanda vivamente agli automobilisti che transitano nelle aree protette di guidare con prudenza, poiché gli animali selvatici attraversano frequentemente le strade", si legge nell'avviso. Nel 2024 l'Uwa ha stimato che circa tre animali vengono uccisi ogni giorno da veicoli che procedevano ad alta velocità all'interno del Parco Nazionale delle Cascate Murchison.

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elefante Parco Nazionale delle Cascate Murchison Uganda uganda incidente incidente uganda
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