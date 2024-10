Un "grazie" arriva a Taylor Swift per una donazione di cinque milioni di dollari per aiutare le persone colpite dagli uragani Helene e Milton. Un contributo "generoso", secondo l'annuncio di Claire Babineaux-Fontenot, alla guida dell'organizzazione Feeding America.

"Questo contributo aiuterà le comunità nella ricostruzione e nella ripresa, con la fornitura di generi alimentari essenziali, acqua potabile, approvvigionamenti alle persone colpite da queste tempeste devastanti", ha aggiunto in una dichiarazione diffusa via X da Feeding America, con un "grazie" a Taylor Swift per "essere al nostro fianco".