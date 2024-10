E' salito a 14 morti il bilancio dell'uragano Milton, comprese sei vittime nella contea di St. Lucie, sulla costa atlantica della Florida, dove secondo le autorità si sono verificati i tornado. Lo riferisce l'emittente Nbc News spiegando che un numero record di tornado ha causato ingenti danni alle abitazioni e che circa 11 milioni di persone sono state a rischio di inondazioni improvvise e fluviali. Inoltre, secondo la PowerOutage.us , più di 2,6 milioni di persone in Florida sono rimaste senza elettricità a causa della perturbazione. Prima di Milton, declassato a tempesta di categoria 3, la Florida era già stata colpita dall'uragano Helene.

Per affrontare l'emergenza, il presidente americano Joe Biden ha schierato migliaia di personale federale nelle aree colpite, tra cui oltre mille membri della Guardia Costiera. La Croce Rossa ha dichiarato di essere al lavoro per fornire supporto a 83mila persone che hanno trovato riparo nei rifugi della Florida. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha spiegato che sono un migliaio le persone tratte in salvo dal personale dispiegato in tutto lo stato.